Director de la DIGESETT coordina acciones para la seguridad vial previo a Semana Santa

El general Pascual Cruz Méndez, director de la DIGESETT, estuvo de visita en Las Terrenas, Samaná, donde se reunió con la gobernadora provincial, Teodora Mullix Geraldino, el alcalde Eduardo Esteban Polanco, y la procuradora fiscal Erika Pujols.

También participaron representantes de la Policía Nacional, POLITUR, autoridades civiles y militares, personal de la Defensa Civil, Cruz Roja, comunicadores y miembros de la comunidad.

La idea del encuentro fue escuchar de primera mano las preocupaciones sobre el tránsito en la zona y planificar acciones conjuntas para mejorar la seguridad vial, especialmente pensando en la Semana Santa 2026, cuando se espera un aumento de visitantes.

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Durante la reunión, se hablaron de los puntos más complicados para el tránsito en el municipio, como La Galera, La Garita y el distrito municipal de El Limón, entre otros. Los asistentes compartieron experiencias y señalaron los principales problemas que afectan la circulación diaria.

El general Cruz Méndez presentó un mapa con los puntos críticos del tránsito y explicó cómo se va a trabajar junto a autoridades y comunidad para organizar un patrón de circulación durante la Semana Santa. La idea es que todo fluya mejor, desde el control de vehículos pesados hasta la señalización y coordinación en las zonas más concurridas.

Con estas medidas, la DIGESETT busca que tanto residentes como turistas tengan un tránsito más seguro y ordenado en Las Terrenas, reforzando la prevención y evitando accidentes en una de las temporadas más concurridas del año.