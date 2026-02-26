Díaz Meléndez había sido arrestado por agentes de la DNCD tras un operativo de localización y captura, atendiendo a una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte

Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del U.S. Marshals Service, ejecutaron una orden de extradición a Estados Unidos a un ciudadano dominicano acusado de homicidio en primer grado en el estado de Massachusetts.

Se trata de Wady Joel Díaz Meléndez, también conocido como “Luis Díaz” y/o “Piojo”, quien fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue entregado a oficiales estadounidenses para su custodia y posterior traslado en un vuelo comercial con destino a territorio norteamericano.

El imputado es requerido por un Tribunal Superior de la Mancomunidad de Massachusetts, en el condado de Suffolk, donde enfrenta cargos de homicidio en primer grado, en violación a las leyes generales de esa jurisdicción.

La extradición se ejecutó en cumplimiento del decreto número 42-26, que autoriza su entrega formal a las autoridades de Estados Unidos para que responda ante la justicia por las acusaciones en su contra.

Díaz Meléndez había sido arrestado por agentes de la DNCD tras un operativo de localización y captura, atendiendo a una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que dispuso su entrega.

Las autoridades dominicanas destacaron que este proceso forma parte de la cooperación internacional sostenida con países aliados, orientada a fortalecer la persecución del crimen organizado y garantizar que los prófugos enfrenten la justicia.