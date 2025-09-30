El secretario de Guerra Pete Hegseth (I) y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (D), en una imagen de archivo. EFE/SHAWN THEW
Washington.- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este martes, en una inusual reunión de generales y altos oficiales, que impondrá directivas que buscarán restaurar el “más alto estándar masculino” en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados “gordos” y “barbudos».
“Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada combatiente (…) se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino. (…) La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo”, dijo Hegseth ante cientos de comandantes llegados desde todas partes del mundo.
