Dajabón.– El Ejército de la República Dominicana (ERD) incautó 94,000 unidades de cigarrillos de contrabando durante un operativo realizado en el puesto de chequeo La Ciénaga, en el distrito municipal Los Arroyos, provincia Dajabón.

La mercancía ilegal fue ocupada en una camioneta marca Ford, color rojo, placa L214518, conducida por Elvin Rafael Fernández, quien fue detenido por miembros del Décimo Batallón de Infantería, asignados a la Fortaleza Beller, tras labores de inteligencia desarrolladas en la zona.

Al inspeccionar el vehículo, los militares detectaron compartimientos ocultos (caletas) en la cama de la camioneta y debajo del chasis. En esos espacios se encontraron 470 paquetes de cigarrillos marca Capital, con 200 unidades cada uno, para un total de 94,000 cigarrillos introducidos de manera ilegal.

Tanto el detenido como la mercancía incautada serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.