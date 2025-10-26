Una patrulla del Ejército de República Dominicana ocupó un cargamento de cigarrillos de procedencia extranjera en una vivienda abandonada, ubicada en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña.

El operativo fue ejecutado por soldados adscritos a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, en el cual fueron decomisadas 27 cajas de cigarrillos marca Capital y 48 paquetes adicionales, para un total de 1,398 paquetes, cada uno compuesto por 10 cajetillas de 20 unidades, equivalentes a 279,600 unidades de cigarrillos.

La mercancía incautada, se encontraba en el patio de la vivienda, fue posteriormente trasladada a la sede de la 3ra. Brigada de Infantería del ERD., para los fines correspondientes ante las autoridades competentes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso en la lucha contra el contrabando y demás delitos que afectan la seguridad fronteriza.