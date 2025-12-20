Contrabando de cigarrillos incautados ayer por el Ejército. / Fuente externa

Santo Domingo.-Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron un contrabando de más de 68 mil cigarrillos que era transportado en una camioneta, en la carretera Martín García del municipio Guayubín, en Montecristi.

Los miembros del Ejército detuvieron la camioneta Ford, roja, placa L214513, conducida por un hombre identificado como Javier Alejandro Castillo Castillo, quien resultó detenido y será presentado ante el Ministerio Público.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades ocuparon trescientos cuarenta y tres (343) paquetes de cigarrillos marca Capital, conteniendo cada paquete 10 cajetillas de 20 unidades cada una, para un total de 68,600 cigarrillos.

El conductor, junto a la mercancía incautada, fue trasladado a la sede de la 15ta. Compañía del ERD, en Montecristi, donde permanece bajo custodia para los fines legales correspondientes.

Ilegales

Por otra parte, el Ejército, en la provincia Santiago Rodríguez, detuvo un vehículo con 35 haitianos ilegales.

Durante la intervención fue detenido un carro Hyundai, Sonata, blanco, placa A978683, conducido por Orlandi Gerson, quien transportaba ocultos en el interior del vehículo a siete hombres y seis mujeres, todos indocumentados.