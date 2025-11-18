Luego de una breve pausa en las redes sociales, el rapero Eklectico, hace acto de aparición, pero ahora con una novedosa e interesante propuesta musical muy diferente a las que nos tiene acostumbrado.

“Larga Vida al Rey” es el álbum donde Eklectico muestra colores más tropicales y versátiles con el objetivo de conectar con el mercado internacional, brindando un concepto innovador nunca antes visto en la industria musical.

Esta excepcional obra cuenta con 25 temas, los cuales ofrecen una experiencia única de manera individual, haciendo que sus oyentes se transporten a otra dimensión donde se encuentren consigo mismos para que de esta manera puedan enriquecer su alma. La producción musical estuvo a cargo de Franyer Beatz y su equipo de trabo.

“Veneno” es la carta de presentación del álbum que agrupa los 7 pecados capitales, los cuales retumban en cada tema poniendo en evidencia las realidades del ser humano. Luego, cada mes se irán lanzando el resto de las canciones acompañadas de sus respectivos videos.

Erickson Javier Nova González es el nombre de pila de Eklectico, quien durante 6 años ininterrumpido brindó contenidos diversos a sus fanáticos como frases motivacionales y mensajes de superación con el estilo crudo que le caracteriza. Además, este talento del sector Los Mina, ha sido el único artista con stikers y videos con “voz en off” tan populares que han cruzado océanos por como su personalidad conecta con las personas.

La discoteca “Santo Pecado” es el lugar donde se reescribe la línea de tiempo en cuanto a música, el contenido y entretenimiento se refiere, con el lanzamiento del álbum “Larga Vida al Rey”.

www.eklecticomusic.com

Cantante y Director Creativo

https://www.instagram.com/eklectico

Productor Musical

https://www.instagram.com/franyerbeatz