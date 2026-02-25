Una investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) reveló que el 36% de los apagones en República Dominicana se producen por causas desconocidas, una situación que limita la capacidad de respuesta del sistema y evidencia la necesidad urgente de fortalecer la gestión de datos y la planificación energética.

El hallazgo forma parte del estudio “Enhancing Climate Shock Vulnerability Assessment with Energy Reliability: A comprehensive case study of the Dominican Republic”, publicado en el International Journal of Disaster Risk Reduction, realizado por el equipo de investigación en Resiliencia Energética y Microrredes y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).

Los investigadores explican que la falta de identificación de las causas de los apagones dificulta la toma de decisiones estratégicas y recomiendan fortalecer la infraestructura de registro y análisis de interrupciones, así como desarrollar capacidades de modelamiento, simulación de escenarios y optimización de recursos para identificar con precisión los circuitos y componentes críticos del sistema.

El estudio también concluye que las interrupciones eléctricas tienden a concentrarse en territorios con mayores niveles de vulnerabilidad social y exposición climática, lo que amplifica sus impactos y profundiza las desigualdades.

Fragilidad en infraestructuras

El equipo académico señaló que el apagón general ocurrido el pasado lunes puso en evidencia la fragilidad de las infraestructuras críticas, al tiempo que recordó que la electricidad constituye un insumo esencial para la vida moderna y el funcionamiento de la economía.

“No se requiere un desastre de escala catastrófica para evidenciar la fragilidad de las infraestructuras críticas ni los efectos en cascada que pueden afectar la economía, la salud pública, el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones y los servicios de emergencia”, explicaron.

Laboratorio de simulación

En este contexto, la universidad puso a disposición del sector energético nacional su laboratorio de simulación en tiempo real y microrredes, el primero del país, capaz de recrear fallas severas y evaluar estrategias de recuperación antes de su implementación en campo.

El análisis subraya que fortalecer la resiliencia energética, mejorar la planificación basada en evidencia y optimizar la gestión de riesgos resulta clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico dominicano frente a eventos climáticos y fallas estructurales.