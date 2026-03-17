Santo Domingo.– La guerra en Medio Oriente podría provocar un mayor aumento en el precio del barril de petróleo si el conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga en los próximos días.

De mantenerse la confrontación, se prevén incrementos en los combustibles, fertilizantes, alimentos y en especias importadas desde esa región.

Se trata de una crisis con potencial de generar impactos en la economía mundial, especialmente por la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde transita alrededor del 20 % del petróleo que se comercializa a nivel global.

Los ataques atribuidos a Irán contra petroleros estadounidenses en esa zona han presionado al alza el precio del crudo, que se cotiza por encima de los 100 dólares el barril.

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El conflicto se intensificó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra territorio iraní.

Posteriormente, Irán respondió con bombardeos dirigidos a bases militares estadounidenses ubicadas en Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Además, las fuerzas iraníes atacaron instalaciones petroleras, incluidos depósitos de almacenamiento de crudo, lo que ha agravado la incertidumbre en el suministro energético.

Analistas advierten que, si el conflicto se prolonga y los países exportadores de petróleo deciden redirigir sus rutas por el Mar Rojo, los buques podrían quedar expuestos a ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.

En ese escenario, el impacto sobre el comercio energético mundial sería mayor, ya que además del Estrecho de Ormuz también podría verse comprometido el Estrecho de Bab el‑Mandeb, por donde circula cerca del 15 % del petróleo global, lo que elevaría a aproximadamente 35 % la porción del comercio mundial de crudo afectada.