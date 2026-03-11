NUEVA YORK — Las acciones en Estados Unidos se encuentran a la baja el miércoles mientras el precio del petróleo vuelve a subir.

El S&P 500 cayó 0,4%, tras una jornada poco habitual de movimientos moderados después de un agitado periodo provocado por la guerra con Irán. El promedio industrial Dow Jones bajaba 455 puntos, o 1%, a las 11:45 de la mañana hora del Este, y el compuesto Nasdaq retrocedía 0,2%.

Desde el inicio de la guerra, los movimientos extremos de los precios del petróleo han provocado fuertes oscilaciones al alza y a la baja en los mercados financieros de todo el mundo, a veces de una hora a otra.

Los precios del petróleo alcanzaron brevemente esta semana sus niveles más altos desde 2022 debido a la posibilidad de que la producción en Oriente Medio pudiera quedar bloqueada durante mucho tiempo, lo que a su vez elevó la preocupación por un repunte de una inflación debilitante para la economía global.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó el miércoles que sus miembros liberarán una cantidad récord de petróleo, 400 millones de barriles, de las reservas que han almacenado para emergencias. Medidas así presionan a la baja los precios del petróleo en el corto plazo, pero es probable que solo una reanudación total del flujo de petróleo y gas natural desde la zona del golfo Pérsico alivie por completo el mercado. Eso ha hecho que los inversionistas de todo el mundo esperen con ansiedad el fin de la guerra.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió 4,4% hasta alcanzar 91,68 dólares. Un barril del crudo de referencia en Estados Unidos ganó 5%, alcanzando 87,58 dólares.

Las preocupaciones se concentran en el estrecho de Ormuz, una angosta vía marítima frente a la costa de Irán por la que, en un día típico, transita una quinta parte del petróleo mundial. La guerra ha detenido la mayor parte de ese tráfico, lo que significa que los tanques de almacenamiento de crudo en la región se están llenando porque el petróleo no tiene adónde ir. Eso, a su vez, ha hecho que los productores de petróleo afirmen que están recortando su producción.

Estados Unidos afirmó haber destruido el martes más de una docena de embarcaciones iraníes dedicadas a colocar minas, y la República Islámica prometió bloquear las exportaciones de petróleo de la región, al afirmar que no permitiría que se enviara “ni un solo litro” a sus enemigos.

Todo esto ocurre en un momento en que la inflación ya era relativamente alta en Estados Unidos. En un informe publicado el miércoles se muestra que los consumidores estadounidenses pagaron precios por alimentos, gasolina y otros costos de vida que fueron 2,4% más altos en febrero que un año antes.

Ciertamente, esa tasa de inflación fue la misma que la del mes anterior y mejor que el 2,5% que esperaban los economistas, pero sigue por encima del objetivo de 2% que la Reserva Federal ha establecido para la economía. Además, no incluye el salto en los precios de la gasolina que se ha producido este mes debido a la guerra.

“De cara al futuro, esperamos un abultamiento primaveral de la inflación debido al repunte de los precios de la energía vinculado a la guerra con Irán, cuya duración determinará el nivel al que se ubicará la inflación general a fin de año”, señaló Gary Schlossberg, estratega global de Wells Fargo Investment Institute.

Una alta inflación combinada con una economía estancada provocaría el peor de los escenarios llamado “estanflación”, que la Reserva Federal no tiene buenas herramientas para corregir. Los temores de estanflación aumentan no solo por los mayores precios del petróleo, sino también por la debilidad en la contratación por parte de los empleadores en Estados Unidos.

En Wall Street, la mayoría de las acciones bajó. Campbell’s se desplomó 7,9% después de que la empresa de sopas reportó una ganancia más débil en el último trimestre de lo que esperaban los analistas. Se vio afectada por dificultades en su negocio de bocadillos, y recortó sus pronósticos de ingresos y ganancias para este año fiscal.

Oracle ayudó a limitar las pérdidas de Wall Street al dispararse 9,6%. El gigante tecnológico reportó ganancias e ingresos más sólidos en el último trimestre de lo que esperaban los analistas. También elevó su pronóstico de crecimiento de ingresos para el próximo año fiscal, en parte por la demanda de computación en la nube para el entrenamiento y la inferencia de inteligencia artificial.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices bajaron en Europa tras lograr mejores desempeños en Asia. El DAX de Alemania perdió 1,5%, mientras el Nikkei 225 de Japón subió 1,4%.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron debido a la presión al alza derivada del aumento en los precios del petróleo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a última hora del martes a 4,21% con respecto al 4,15%. Rendimientos más altos aumentan la presión sobre otras inversiones, empujando a la baja sus precios.

Debido al repunte de los precios del petróleo, los operadores han retrasado sus pronósticos sobre cuándo la Reserva Federal estadounidense podría reanudar sus recortes de tasas de interés. El presidente Donald Trump ha exigido con enojo esos recortes, que darían un impulso a la economía y al mercado laboral, pero también podrían empeorar la inflación.