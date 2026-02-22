SANTO DOMINGO.– El ingeniero Raúl Herrera, consultor privado y experto en hidrocarburos, denunció que el presidente Luis Abinader incumple la Ley 112-00 al no ajustar semanalmente los precios de los combustibles de acuerdo con el mercado internacional, afectando directamente la economía de los dominicanos.

Herrera, quien también es vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el Gobierno debería permitir que el país se beneficie de las bajas en los precios internacionales del crudo, tal como establece la legislación vigente.

Raúl Herrera

Según el experto, desde su primer mandato, la administración de Abinader ha dejado de aplicar el rigor de la ley, manteniendo los precios locales elevados a pesar de que el barril de referencia ha mostrado tendencias a la baja.

Puede leer: Comerciantes de Santiago reportan pérdidas por auge del comercio informal

A juicio del ingeniero, este incumplimiento representa una falta al juramento constitucional del jefe de Estado.

“Es necesario que el comportamiento internacional de los precios se refleje internamente en la gasolina, el gasoil y el GLP. Esto traería un respiro económico al bolsillo de los ciudadanos”, afirmó en declaraciones a los medios.

Un sistema de control de más de 20 años Herrera recordó que, durante dos décadas, la Ley 112-00 funcionó como un instrumento eficaz de estabilización y regulación de toda la cadena de comercialización, desde la importación hasta la venta al detalle.

Detalló que esta legislación involucra a instituciones clave como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Hacienda, Aduanas, la DGII y Refidonsa.

Finalmente, el especialista subrayó que el MICM tiene la responsabilidad legal de fijar los precios semanalmente basándose en el West Texas Intermediate (WTI) y los precios de paridad de importación, una función que, según denuncia, no se está ejecutando en favor del consumidor.