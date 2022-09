El Androide: “Es un orgullo ser ejemplo”

El campeón del peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Héctor Luis García “El Androide”, manifestó su deseo de servir como motivador de perseverancia y superación para los jóvenes boxeadores dominicanos, luego de representar al país por varios años en distintos escenarios, siendo integrante de la selección nacional.

«Para mí significa mucho y es un orgullo servir de ejemplo para ellos porque he permanecido por varios años en esta carrera. No ha sido nada fácil pero no imposible. He llegado hasta donde estoy con mucho esfuerzo, sacrificio, deseos y muchas ganas», expresó García durante una visita realizada al Complejo de Entrenamientos de Boxeo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde compartió con los atletas pertenecientes a la preselección.

El Androide, quien como profesional tiene marca de 16 victorias y cero perdidos con 10 nocauts propinados, describió las sensaciones que sintió al encontrarse en el gimnasio al cual asistió desde los 15 años y en el cual se entrenó para ser selección nacional por espacio de seis años (2011-2016).

«Estar aquí me hace recordar mis inicios. Cuando pasé por esa puerta me engranojé, se me erizó la piel, porque salí de aquí y sé lo mucho que se trabaja. Antes esto parecía una gallera, solo había un cuadrilátero y pocas condiciones para entrenar, pero ahora veo un gimnasio diferente», señaló García, quien tuvo récord de 37 ganados y 15 derrotas como boxeador amateur.

El Androide dijo que parte de los éxitos que hoy exhibe fueron gracias a los conocimientos que adquirió en el Complejo de Entrenamientos de Boxeo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de la mano del seleccionador nacional Armando Hernández.

«Tengo mucho que agradecer al profesor Armando Hernández, quien fue muy estricto conmigo y me enseñó a ser disciplinado y humilde. Él me ayudó mucho», destacó el medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Veracruz 2014, así como en los Juegos Panamericanos, de Toronto 2015.

De su lado, Hernández valoró el hecho de que García mantenga pendiente sus orígenes, a pesar de los éxitos que ha venido cosechando.

«Tiene un gran valor para mí que él nos mantenga pendiente. Eso habla bien del trabajo que se ha hecho», subrayó el técnico de cubano.

Hernández externó su satisfacción de ver los resultados que ha venido cosechando García, y dijo que: “es la satisfacción del deber cumplido”.

UN APUNTE

Héctor García

Dio méritos a sus primeros entrenadores, en su natal San Juan de la Maguana, Marino Minaya y Ángel Ñoño.

«Ellos me encaminaron en mis primeros pasos y por su trabajo llegué a la selección», agregó.