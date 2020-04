El brócoli, sus aportes de vitaminas y minerales

- Publicidad -

En el típico menú dominicano siempre están presentes el arroz, las habichuelas guisadas, carne y tostones. En estos tiempos de cuarentena que generan cambios de lo que se hacía cotidianamente, sería una buena idea también darle un pequeño giro a la dieta e incluir un vegetal que ayude a reforzar las defensas: el brócoli.

Esta hortaliza es un alimento rico en vitamina C, A, B1, B2, B3 y B6, carotenos, selenio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc,fibra, y cada 100 gramos de este solo posee un total de 38 calorías.

Se puede decir que el brócoli es un superhéro ya que protege al cuerpo de:

Anemia: debido a su alto contenido en hierro, ácido fólico y vitamina C, el brócoli es recomendado para las personas que tienen anemia.

Sistema cardiovascular: ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre, y previene enfermedades cardiovasculares.

Huesos: contiene calcio, fósforo y zinc, componentes qu ayudarán a mantener huesos sanos y fuertes.

Previene el estreñimiento: gracias a su alto contenido de fibra, comer brócoli ayuda a evitar el estreñimiento.

Piel: sus propiedades antioxidantes eliminan las toxinas del cuerpo, y ayuda a mantener la piel más joven.

En la cocina

El brócoli es muy versátil en la cocina, se puede comer como prefieras; crudo, cocido y en batidos y puedes crear mil y un platillos con el. Lo mejor de todo es que no hay temporadas para este, pues está disponible todo el año.

Antes de adquirirlo en el mercado o supermercado, debemos asegurarnos que el producto elegido no esté blando, con flores abiertas o de color amarillento.

Receta

Gratinado de brócoli con queso

Ingredientes

2 piezas de brócoli troceadas

1 taza de queso cheddar rallado

1 taza de queso parmesano rallado

½ taza de pan molido

5 cdas. de mantequilla

Preparación

Blanquea rápidamente el brócoli en agua hirviendo con sal, escurre y coloca en un refractario; espolvorea encima los quesos y el pan molido. Luego, gratina en el horno a 180º C durante