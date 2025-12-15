Bonao.– El bachatero José Manuel “El Sultán” encabezará un emotivo homenaje al cantante Ramón Torres, un encuentro musical que reunirá a una veintena de artistas para rendir tributo a la trayectoria de uno de los intérpretes más emblemáticos de la bachata.

El evento promete una noche cargada de emociones y musicalidad, dedicada a honrar la carrera artística de Torres, conocido como “El Poeta” del género, cuyas composiciones han marcado a varias generaciones de seguidores.

El Club Salvaleón de Higüey será el escenario de este encuentro especial, donde el público podrá disfrutar de clásicos como Las estrellas brillarán, Tus cartas llegan, Ya volvió, Lo que pasó pasó, Para qué sirven las palabras, No speak Spanish, Chica salvaje, De Higüey a la capital, La travesía, entre otros temas que han gozado de amplio respaldo popular.

El homenaje es organizado por José Manuel “El Sultán”, quien también tendrá una participación estelar durante la velada, sumándose a los artistas que interpretarán el repertorio del legendario bachatero.

“Estoy muy emocionado con la realización de este evento que tiene como finalidad honrar a uno de los artistas más emblemáticos de la bachata, a quien admiramos y nos ha servido de ejemplo. Este viernes 19 de diciembre nos sentiremos llenos de alegría al poder reconocer y celebrar la vida y trayectoria de nuestro Ramón Torres”, expresó El Sultán.