El cine ante su peor año

José Rafael Sosa

El presente año 2020, es el peor de la industria nacional e internacional del cine. ¿Cómo se recompone la industria local e internacional del cine, afectadas como nunca por el peor de sus estados en la historia: pérdida de millones de dólares en taquilla a niveles records, cierre de las salas de cine (nacionales y del resto de los países), suspensión de rodajes grandes, medianos e independientes, posposición de premios y festivales?

A esto se añade la agudización del enfrentamiento, iniciado en 2002, de los estrenos en gran pantalla respeto de los estrenos por vía digital y la bancarrota que amenaza sobre todo a las productoras independientes que tienen mayor debilidad financiera.

El cine local

La industria dominicana del cine vio recluirse en sus hogares a sus principales talentos y recursos técnicos.

Algunos cineastas pusieron gratis sus producciones a la gente, recluida casi por obligación sanitaria (la mejor vía para impedir la propagación del virus), como fueron Alfonso Rodríguez con la cartelera de películas dominicanas en Pelidmon.com y Rene Fortunato liberó de derechos sus documentales y la película “Patricia, regreso de sueño”, puestas en YouTube, ambos durante un mes. En el país fueron cerradas las proyecciones de las salas de cine, Palacio del Cine y Caribbean Cinemas, así como las salas independientes Cinema Boreal (de Librería Mamey) y Colonial 4 Gate (de la Zona Colonial).

La actividad del público más vinculada al cine ha sido la del disfrute de las plataformas digitales (streaming), y en particular Netflix, la más influyente y extendida.

Se han suspendido rodajes, se pospusieron festivales en los que participaría de alguna forma la Republica Dominicana (Cannes y Premios Platino).

A nivel internacional

Los rodajes y consecuentemente las postproducciones se han detenido. Las pérdidas acumuladas por no venta de taquillas, ya se calculan por encima de los cinco mil millones de dólares, de acuerdo con publicaciones especializadas como Variety.

UN APUNTE

Pospuestos

Se han aplazado para 2021 casi todos los grandes estrenos del cine: James Bond 26), Mulan (de Disney/Pixar). Rápidos y Furiosos 9, The New Mutan), Universal ha estrenado en digital “The Night of the Hunter» igual que el animado Unidos, el divertido segundo episodio de Disney/Pixar. Black Widow, también ha quedado sin fecha.