El COD intervendrá la Federación de Esgrima

La Federación Dominicana de Esgrima será intervenida por el Comité Olímpico Dominicano. Así acordó el Comité Ejecutivo del COD en un encuentro, en su local, el pasado miércoles.

Trascendió que un dirigente de la Federación Internacional de Esgrima será invitado por el COD para que conozca la realidad que existe la esgrima dominicana.

Supe que se hicieron fuertes críticas a los directivos de la Federación de Esgrima, pero no quiero adelantar nada de lo tratado hasta tener una nota oficial de los olímpicos.

Consultor

Mi fuente me reveló que se llamará a Neftalí Santana, consultor jurídico del COD, para ver los pasos sobre el procedimiento de la intervención a esgrima, para asegurar que se esté apegado a la Carta Olímpica, estatutos del Comité Olímpico y la Federación Internacional de ese deporte.

Líos en el COD

Las confrontaciones del ingeniero José Manuel Ramos y Luis Chanlatte en la reunión del Comité Ejecutivo del COD, han recibido duras críticas de diferentes sectores de la sociedad.

“Están comenzando y ya están peleando. Eso no puede ser”, me comentó un alto dirigente de una de las federaciones deportivas.

Bádminton

No tengo muchos detalles sobre lo que se tratará con la Federación de Bádminton, pero investigaré y compartiré con ustedes la realidad de ese organismo.

Jorge Blas

Me enteré que Jorge Blas Díaz, co-secretario general del Comité Olímpico, hizo una exposición magistral, tras la discusión de Ramos y Chanlatte. Habló duro y estableció que no irá al COD a perder su tiempo.

Jorge Blas, quien es presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, está consciente de que hay directivos del COD que han comenzado a trabajar para sus propias candidaturas del 2026 y han puesto como prioridad esas desmedidas aspiraciones a la presidencia del COD.

El co-secretario general del COD tiene un excelente aval en el movimiento olímpico por su honestidad y ser un trabajador sin pausa.

También es una persona con un criterio independiente y defensor de los atletas como el que más.

Es director técnico del Ministerio de Deportes en Santiago, Blas Díaz, es una persona muy respetada por los directivos federados.

Ganó la co-secretaría general con poca oposición y será un dirigente clave para ayudar a Luis Chanlatte, secretario general del COD.

No está fácil

Trascendió que José Mera tiene una posición radical contra la corrupción y que no permitirá que nadie se cruce de la raya. Supe que también está en desacuerdo con que se produzcan discusiones irrespetuosas entre los miembros del COD.

Me llegó la información de una persona muy actualizada, de que un federado envió a un colega, para que hablara con Mera, para que éste intercediera a su favor y no se le investigara sobre el uso que ha dado a los recursos en la federación que dirige. El colega federado sólo dijo: “No me puedo prestar a eso. Conozco a Mera hace muchos años y es hombre responsable y no se quemará para defender actos que violen la ley”. Así me lo contaron.

Unidad

Directivos del COD y presidentes de federaciones se opondrán a que una o dos personas quieran, por intereses personales o económicos, impedir que la familia olímpica se una en defensa de los atletas y de los mejores valores de la sociedad.

Gary

Se le pedirá a Garibaldy Bautista, presidente del COD, que no permita que directivos del COD y dirigentes de federaciones se mantengan insultando y creando intrigas y chismes en el movimiento olímpico.

“Gary fue electo presidente para detener el desorden que había en el COD, ¿y ahora él va a permitir que eso siga?”, me manifestó ayer un veterano y alto dirigente federado que no quiso aceptar puesto en la dirección del Comité Olímpico, aunque tenía todas las condiciones para ganar con facilidad una de las posiciones en esa entidad.

Dos directivos del COD que me pidieron no mencionarlos, convocarán a José Manuel Ramos a una cena para pedirle que no se deje provocar por Luis Chanlatte.

Ramos es presidente de la Federación Dominicana de Ecuestre y Chanlatte de la Federación de Wushu.

Se ha podido establecer que Chanlatte ganó la secretaría general del COD con el respaldo de Francisco Camacho, ministro de Deportes.

Algunos creen que es una táctica de Chanlatte, “sacar de casilla” a Ramos y ponerlo a discutir para que pierda liderazgo entre los federados.

En los corrillos olímpicos y en el movimiento deportivo, se comenta diariamente que las actitudes del jefe de Wushu, que en tantas ocasiones no son del agrado de muchos, son debido al respaldo que le ofrece el ministro de Deportes.

Camacho y Chanlatte tienen una vieja amistad que sobrepasa los 30 años y se dice constantemente que el veterano dirigente ejerce una gran influencia en la toma de decisiones de Camacho.

Algunas personas del entorno del ministro Camacho, han manifestado que hay acciones del secretario del COD, que nada tienen que ver con el ministro Camacho y mucho menos tienen su consentimiento. “Es más, el ministro se sintió muy molesto cuando supo del lío que hicieron Chanlatte y Ramos en plena reunión del COD”, dijo un hombre de confianza del titular de Deportes.

Lo cierto es que la dirección del COD, tiene que revisarse y evitar que vuelvan a suceder enfrentamientos como los del pasado miércoles.

La unidad debe prevalecer y más cuando hay que trabajar sin perder un segundo para avanzar en la organización de la subsede que se realizará en el país de los Juegos Centroamericanos de San Salvador.

Mientras el COD se mantiene en discusiones infantiles, nuestros atletas tienen que prepararse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Panamericanos de Santiago de Chile. Ambos eventos se efectuarán este año y los Juegos Olímpicos del 2024 en Francia.

Seguiré en el tema.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.