Sin ser abogado el presidente del Senado hizo gala de conocimientos jurídicos al negar que sea inconstitucional el acuerdo migratorio con EE. UU.

Suerte al ministro de la Mescyt, Rafael Santos, con el programa informático para capacitar a envejecientes en tecnología. A lo mejor prospera.

Valioso el aporte de los diputados de entregar lo que era el club del legislador para una escuela de turismo del Infotep. Merecen aplausos.

El exministro Franklin García Fermín dijo que en los gobiernos de Leonel Fernández se originó el mayor endeudamiento del país. ¿Importa el dato?

El PLD está de la risita con el 19 % en la preferencia del electorado que le otorgó la encuesta Gallup-Diario Libre. Lo pone a la par con Fuerza del Pueblo.

Los partidos han sido puestos en la mira por el caso de los fondos que reciben. La JCE también de estarlo por falta de fiscalización. ¿O no?

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Según CBS, EE. UU. sopesa una acusación contra Raúl Castro. Parece que lo que sopesa es justificar una incursión en la isla. ¿De acuerdo?

Con una inflación que escaló al 5.1 %, abril se proyecta desde ya como el mes más caro del año. ¿Qué fue lo que no subió de precio?