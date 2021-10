El crimen de Leslie Rosado ¿asesinato u homicidio?

A diez días de la muerte de la arquitecta Leslie Rosado, extrañas y contradictorias teorías se discuten sobre el hecho, rechazando la sociedad la versión dada por el matador y la Policía.

El pasado domingo 3 de octubre, la sociedad dominicana amaneció totalmente consternada y en shock, por la información de que la joven arquitecta Leslie Rosado de 36 años, embarazada y en presencia de su hija, había sido muerta por un disparo hecho por un cabo de la policía en la localidad de Boca Chica la noche anterior.

La noticia se convirtió en viral en las redes sociales, y en tendencia en Twitter durante los próximos cuatro días, los vídeos del hecho se regaron como pólvora y era el tema obligado en medios de transportes masivos (metro, teleférico, autobuses de la Omsa), carros públicos, filas en bancos y en lugares públicos en todo el país.

Las primeras noticias que se tenían del hecho daban cuenta de que la joven mujer en estado de embarazo, para hacer más dramático el acontecimiento, había perdido la vida de un disparo en la cabeza que le hizo el agente policial Janli Disla Batista luego de un supuesto accidente entre el vehículo que conducía Leslie y la motocicleta del matador.

También las versiones digitales e impresas de los diarios más importantes del país, así como los comunicadores e influencers no querían quedarse atrás y empezaron a darle seguimiento y a opinar sobre todo lo que tenía que ver con la noticia en proceso.

“El texto en RRSS del esposo de Leslie, me tiene pensativa. No me gusta asumir nada, pero enfocándome en esas letras y el estado emocional que se supone debía tener en ese momento, hay cosas que no encajan”, Hayddé Domínguez.

Esta publicación que hiciera la psicóloga clínica y terapeuta de parejas, Hayddé Domínguez, a través de su cuenta de Twitter creó un revuelo, de incertidumbre y comentarios a favor y en contra en las redes sin precedente.

Gracias a las redes sociales todo el que quería opinar sobre el tema opinaba, y lo que es peor, la errada y mal manejada versión policial dio pie para que se empezará a hablar de tres hipótesis básicas, que ciertas o no, satisfacían al morbo de una ciudadanía adicta a este tipo de noticia mediática.



Hipótesis

En un país donde la crisis económica, el desempleo, la pandemia y la inseguridad se combinan con las series de Netflix para crear en cada individuo en experto en criminalística y escena del crimen, no es extraño que se hable de varias hipótesis.

Según algunas personas incluyendo comunicadores e influencers todo se trató de un robo que salió mal. Para otros todo esto obedece a un asesinato por encargo, agregándole otro grupo que Leslie pudo no ser el blanco.

Sin importar las hipótesis la realidad era que Leslie Rosado quien iba a bordo de una yipeta Mercedes Benz, blanca, placa G481345 acompañada de su hija había sido asesinada de manera brutal de un disparo en la cabeza sin una razón aparente.

Versiones

El cabo Janli Disla cuenta que persiguió a Leslie luego de que ella supuestamente lo chocara en la calle Costa Blanca, de Boca Chica, junto a su esposa embarazada e hijos en una motocicleta en la que transitaban, y los dejó en el pavimento. Esto nunca fue demostrado y la pregunta es ¿atendió primero a su familia?.

Disla siguió contando que se auxilió de otra persona en una motocicleta y fue detrás de la yipeta que lo había chocado. La alcanzó en las inmediaciones de la calle Duarte. Ahí fue donde tocándole el cristal con su arma de reglamento se le “escapó” el disparo que le dio muerte.

El motorista que auxilia a Disla, Rafael Castillo Nova, identificado como la persona que conducía la motocicleta en la que el cabo persiguió a la arquitecta y la alcanzó narró que no vio nada del accidente pero que fue amenazado para que lo ayudara.

Hija de Leslie

La versión de la hija de Leslie narrada por el pastor Marco Yaroide explica que mientras madre e hija viajaban a bordo de su vehículo, esta fue impactada en la parte de atrás por un motor y no vieron a nadie. Luego se percatan de que la siguen y por temor a un atraco siguen andando hasta el momento del disparo.



Otros datos

Un dato interesante es que no es el motorista Castillo Nova quien ayuda al cabo Disla a llevar a la mujer muerta al centro médico, sino otro motorista que ya fue identificado e interrogado por la fiscalía.

La yipeta presenta varios disparos, lo que indica que la persecución se hizo de manera agresiva y violenta, y también las imágenes de los videos muestran a un camión del ejército en la persecución a la yipeta y luego se habla de la presencia de tres militares en el hecho de sangre, que son investigados.

Dos cosas a tomar en cuenta es que la motocicleta que usaba el cabo Disla, aparte de no presentar ningún tipo de daño al igual que ninguno de sus familiares que iban como pasajeros, no tiene placa ni numeración de chasis lo que indica que es uno de esos aparatos que se usan para fechorías.



Opiniones

Algunas opiniones crean más dudas sobre este hecho, ya que dan a entender que no se está diciendo toda la verdad.

El director de la Policía Nacional, Edward Ramón Sánchez González, quien hablo varios días después dijo que la institución colabora con el Ministerio Público en lo que requiera para avanzar en la investigación y a esperar que “sea la verdad lo que prime en este caso”.

De su parte a la salida del tribunal del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este donde se le conoció la media de coerción al cabo Janli Disla, y a Rafael Castillo Nova (motorista), José Rosado, padre de la joven asesinada dijo que lo que pasó a su hija fue un hecho con mucha agresividad y mucha ira y de “actuaciones extrañas”.

“Doce meses de prisión, ese tiempo será suficiente para que hagan buenas y grandes investigaciones y que este hecho sea clarificado de manera ejemplar y aparezcan realmente los culpable o el culpable y que se verifique y ratifique con claridad y con justicia”, según Rosado.

UN APUNTE

El azar

Fue de verdad una jugada de la vida el asesinato de Leslie Rosado, y todo fue fortuito y sin planificación por un accidente. O simplemente fue un robo que salió mal. Y que si todo obedece a un entramado criminal para quitarle la vida? 12 meses tienen las autoridades para contestar estas preguntas.