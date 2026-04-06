El daño de los views

En la República Dominicana, el respeto al Estado de derecho no es negociable. Cada decisión judicial envía una señal, no solo a las partes involucradas, sino a toda la sociedad. En ese contexto, la medida de coerción impuesta por el Tribunal Colegiado de La Altagracia a un comunicador marca un punto de inflexión en el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad.

Independientemente de los argumentos jurídicos que pueda esgrimir la defensa, el reconocimiento del delito de difamación e injuria contra una empresa envía un mensaje contundente: en una democracia, la palabra tiene peso, y cuando se utiliza sin sustento, también tiene consecuencias.

La imposición de medidas como fianza, impedimento de salida y orden de alejamiento no debe verse como un exceso, sino como una acción proporcional dentro del marco legal. Estas decisiones buscan garantizar que el proceso avance respetando tanto los derechos del imputado como la protección de la reputación de la parte afectada.

En un mundo dominado por la inmediatez de las redes sociales, la difamación puede expandirse a una velocidad nunca antes vista. Una acusación sin pruebas puede generar daños irreparables, no solo a nivel individual, sino también empresarial. Por eso, permitir que este tipo de prácticas quede impune sería abrir la puerta al desorden informativo.

La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, pero no es un derecho absoluto. Está sujeta a límites, especialmente cuando se trata de proteger la honra y la reputación. Confundir libertad con impunidad es uno de los errores más peligrosos de esta era digital.

Más aún, en un país que se rige por principios de libre mercado, respaldados por la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, las empresas operan bajo estrictos controles. Si las acusaciones hubiesen tenido fundamento real, ya se habrían activado los mecanismos institucionales correspondientes.

Pretender sustituir a las autoridades mediante juicios mediáticos no solo debilita las instituciones, sino que también genera un precedente negativo. Las denuncias deben canalizarse por las vías formales, donde se garantice el debido proceso y la verificación de los hechos.

El impacto de este tipo de situaciones trasciende lo judicial. La República Dominicana ha logrado posicionarse como un destino confiable para la inversión extranjera, con indicadores positivos que reflejan estabilidad y crecimiento. Sin embargo, esa confianza puede verse erosionada si se normaliza la desinformación.

Un clima donde cualquier empresa pueda ser atacada sin pruebas genera incertidumbre. Y la incertidumbre es enemiga directa de la inversión. Defender la seguridad jurídica no es proteger intereses particulares, es resguardar el desarrollo económico del país.

Al final, este caso deja una enseñanza clara: la verdad no necesita ruido para imponerse. La justicia actúa, establece límites y reafirma que en una sociedad organizada, la libertad se ejerce con responsabilidad.

Elvis Lima

Limafueraderecord@gmail.com