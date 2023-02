El nombre y las alegorías al diablo están presentes en el cotidiano de la gente, pero con mayor intensidad en las iglesias y espacios de radio/TV donde adoctrinan los evangelistas con el propósito de infundir miedo. Hace unas semanas su supuesta aparición causó pánico entre adolescentes de una escuela de Baní que obligaron a sus maestros a suspender la docencia. En estas fiestas de carnaval ahora pululan diablos, cojuelos, pepineros, veganos, etc. que compiten y pelean entre sí.

Demonio, Luzbel, lucifer, satanás, maléfico, son algunos de los sobrenombres con los que se conoce este protagonista, al que pintan de color negro, con cuernos, colmillos, cola y portando un tridente con el que tortura a todos los pecadores condenados a vivir eternamente en el infierno. Lo que no me cuadra, es que si el creador es tan poderoso como dicen, ¿por que no elimina al diablo para evitar sus tentaciones a los mortales? ¿Acaso son cómplices?

Si revisamos la biblia (palabra de Dios) las muertes atribuidas directamente al diablo son solo diez (dos de ellas por encargo). En cambio, millones han muerto por castigos directos del creador y otros cientos de miles asesinados en su nombre. Y es que el creador tiene mal genio, lo demostró con el diluvio, con las ciudades de Sodoma y Gomorra, con los niños que se burlaban de la calva de Eliseo (Reyes 2:23-24). Y qué decir de la inquisición y las cruzadas. Entonces… ¿a quién es que hay que temer?.

Si hay alguien que sabe controlar al diablo es el arcángel Miguel; de aspecto asexuado, con risos, alas, vistiendo una faldita plisada y con espada en mano. Lo tiene sometido, 24/7, excepto cada 29 de septiembre donde lo deja escapar para que haga sus travesuras, y que los Vinchos luego puedan atribuirlas a los “luases del vudú”.

En estas fiestas de independencia, más conocidas como fiestas de los “macaraos” no se sorprendan si el diablo de Baní se presente con una comparsa de políticos para competir con diablos de las diferentes provincias. Vamos todos a disfrutar del carnaval, pero excesos tal como dice ese genio de la canción (Bad Bunny) “muchacho err diablo, pórtate bien”. Yo particularmente gocé en muchas fiestas con los merengues de ese artista (ido a destiempo) a quien llamaban Joseito (el diablo) Mateo.

Por: Ernesto Guerrero

guerrerocamiloe@gmail.com