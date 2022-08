El discurso de Abinader

Abinader está evitando que las cosas empeoren, es un logro. Lamento que no haya emprendido ningún cambio estructural visible. Digo visible porque resolvió uno, la cobertura total del seguro médico público. Pudo haber continuado las obras incompletas de Danilo, y así se lo hubiera pasado viajando no solo para prometer sino también para inaugurar.

¿Será que esperará que ni él mismo pueda llegar al palacio para intentar resolver el problema del congestionamiento? Igual, puede ser que ni lo sienta porque la mayor parte de los días parte de su casa hacia el interior del país. Definitivamente, para él la silla presidencial es realmente de alfileres. O bien, tiene la patica caliente. También puede ser que esté haciendo el trabajo de escritorio fuera de las horas laborables.

Subsidia la economía con sumas equivalentes a la cubicación de 400 kilómetros de carreteras. Yo hubiera construido las carreteras. Las nergías renovables, el robo del siglo. Se les paga por capacidad instalada en KV/año, pero solo entregan energía durante 55 días. Pesan más en la crisis energética que los precios del petróleo. Agua ¿Cuántos acueductos y sistemas de riego ha inaugurado?

Mucho tacto con el turismo. Ese modelo de resort cárcel de oro puede agotarse, toca variarlo. En Punta Cana se está construyendo como si fuera el único destino turístico del mundo. Burbuja en camino. Toca pensar si el país da para tantos polos turísticos. Bávaro y Punta Cana desplazaron a Puerto Plata. Samaná y Las Terrenas siguen en la gatera.

En educación, genial la oferta a partir de los 3 años. En cuanto a la UASD, le mandé una carta sugiriéndole que no tiene que ser la única universidad pública. Se necesitan otras con orientaciones actuales. Bien, por la racionalidad del presupuesto. Menos corrupción…

La reforma policial debe comenzar con los destacamentos. Salvo los nuevos en barrios nuevos, todos datan de la era de Trujillo. Los policías no caben en los recintos, se ven más afuera que adentro. El sector salud, no lo entiendo.

¿RD referente de paz? Paz en términos de gobernabilidad, pero no en seguridad ciudadana.

Conclusión: Buen manejo macroeconómico, pulcritud con el dinero público y un 100 en educación. Me importa la política del sector, no Fulcar. Muchas obras en construcción, muchas prometidas y ninguna terminada. Tiempo ha pasado para que hubieran mas inauguraciones.

Por: José Café