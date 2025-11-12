El efecto Mamdani

La victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York marca un giro de alto voltaje para el futuro político de la ciudad y el Partido Demócrata nacional, desatando riesgos que van más allá del perímetro urbano.

Mamdani diseñó una campaña que transformó radicalmente el modelo tradicional, apostando por la comunicación multilingüe y la localización de mensajes para comunidades históricamente marginadas. Su narrativa, centrada en la asequibilidad y la inclusión, estuvo acompañada de una presencia digital vibrante y tácticas sólidas para movilizar voluntarios y construir coaliciones.

La coherencia de sus mensajes, la claridad de su marca y una comunicación emocional pero racional lograron convertirlo en una voz auténtica y cercana, generando un ecosistema de participación activa en redes y en las calles.

El ascenso de Mamdani ha sido profundamente polarizador. Su identificación como socialista demócrata, en el contexto estadounidense, agudizó las tensiones con empresarios, grandes medios, sectores moderados del propio partido y votantes judíos.

Su victoria ha sido interpretada por sus detractores como una amenaza existencial, comparándolo por su capacidad de dividir al electorado con figuras como Donald Trump. Esta polarización se refleja en titulares que hablan de huida de capitales y un potencial “régimen comunista”, lo que pone en alerta tanto al sector inmobiliario como al liderazgo federal demócrata.

El clima postelectoral está marcado por planes de contingencia ante posibles choques con la administración Trump, quien prometió “arreglar” el resultado y amenaza con medidas federales excepcionales para la ciudad.

La trayectoria meteórica de Mamdani, del 1% en encuestas a ser favorito nacional en cuestión de meses, se explica por su manejo magistral de los formatos digitales y la sintonía con preocupaciones cotidianas. Su modelo recuerda al efecto Ocasio-Cortez, aunque su campaña evitó, en parte, la guerra cultural para centrarse en servicios públicos y vivienda.

Esta narrativa, sumada a su origen como asambleísta provincial, le permitió conectar con grandes mayorías urbanas y saltar al estrellato nacional, pero sin consolidar consensos en segmentos clave, exacerbando la fractura política.

La victoria de Mamdani redefine los límites de lo posible para la izquierda demócrata, pero a costa de desatar recelos que pueden ser explotados por republicanos y centristas en ciclos futuros. Su éxito impone presión para un giro más radical, sembrando dudas sobre la viabilidad electoral en estados clave y generando una reacción conservadora que puede limitar el avance de agendas progresistas en todo el país.

Por: Orlando Jorge Villegas

ojorge@jvmediagroup.com