John Cena se ha convertido en tendencia en redes sociales tras la difusión de imágenes y videos que lo ubican presuntamente en Puerto Plata, donde habría sido captado durante lo que aparenta ser un rodaje cinematográfico.

En los audiovisuales, que se han viralizado rápidamente, se observa al también actor interactuando de manera cercana con fanáticos y miembros de un equipo de producción, lo que ha generado entusiasmo entre quienes aseguran haber coincidido con la figura internacional en esta zona turística del país.

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La posible presencia del artista ha reavivado el interés sobre la República Dominicana como destino atractivo para producciones extranjeras, gracias a sus paisajes naturales y facilidades para la industria audiovisual.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de productoras, representantes del actor ni medios internacionales que valide que John Cena se encuentre en el país realizando un rodaje cinematográfico. Por lo tanto, la información difundida se mantiene en el ámbito de contenido viral no verificado.