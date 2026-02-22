Santo Domingo. – El mercado laboral dominicano mostró un desempeño favorable durante 2025, al registrar un aumento interanual promedio de 133,915 nuevos ocupados netos, lo que elevó el total de personas empleadas a 5,139,951, según informó el Banco Central de la República Dominicana.

El informe, basado en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), señala que el crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por el aumento de los trabajadores formales, quienes aportaron el 98.5 % de los nuevos puestos (131,901), reflejando una mejora en la calidad del empleo.

Empleo formal impulsa reducción de la informalidad

Como resultado del incremento del empleo formal, la informalidad laboral promedió 54.1 % en 2025, inferior en 1.4 puntos porcentuales al 55.5 % registrado en 2024. Este descenso mantiene la tendencia observada en los últimos años y sitúa al país en torno a la mediana regional.

En el trimestre octubre-diciembre de 2025, el número total de ocupados alcanzó 5,168,878 trabajadores, con un aumento interanual de 117,948 empleos netos. De estos, el 72.7 % (85,764) correspondió a trabajadores formales, mientras que los informales representaron el 27.3 % (32,184), ubicando la informalidad en 54.2 %, 0.6 puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2024.

El Banco Central destacó que el crecimiento del empleo se ha concentrado especialmente en la población femenina, evidenciando una mayor integración de las mujeres al mercado laboral.

Indicadores laborales en niveles históricos

El informe destaca que la tasa de ocupación promedió 62.9 %, mientras la tasa global de participación alcanzó 66.2 %, los valores más altos registrados en sus respectivas series anuales.

Asimismo, la tasa de desocupación abierta (SU1) se situó en 5.0 % tanto en el promedio anual como en el trimestre octubre-diciembre, con una leve reducción respecto a 2024 y niveles cercanos a mínimos históricos desde el inicio de la serie estadística en 2014.

Por su parte, la tasa de subutilización ampliada de la fuerza laboral (SU3) se ubicó en 9.2 %, mostrando una disminución interanual, mientras que la población inactiva se situó en 2,786,496 personas, equivalente a una tasa de inactividad de 33.9 %, inferior a la del año anterior.

Puedes leer: La República Dominicana firma alianza con Visa para impulsar el turismo

Impacto en ingresos y bienestar social

El Banco Central indicó que la generación de nuevos empleos constituye la principal fuente de ingresos de los hogares, contribuyendo al mejoramiento del bienestar y al aumento del poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables.

El organismo también destacó que, pese al desafiante contexto internacional, el país mantiene un comportamiento favorable del mercado laboral, sustentado en el crecimiento del empleo formal y la reducción gradual de la informalidad, uno de los retos estructurales persistentes en América Latina.

El informe concluye que el fortalecimiento del empleo formal y la expansión de oportunidades laborales continúan siendo factores determinantes para consolidar la estabilidad económica y social de la República Dominicana.