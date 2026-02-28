El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán

ESTADOS UNIDOS.– El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News.

Acciones de la autoridad

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en la red social X que se encuentra en «coordinación directa» con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para «monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria».

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un «incremento de la seguridad» en los lugares bajo su resguardo.

¿Cómo ocurrió el ataque y la respuesta iraní?

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.