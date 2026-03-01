Moca y Pantoja empatan 2-2 en fútbol dominicano de la LDF

Santo Domingo.- Los oncenos Moca fc y Atlético Pantoja igualaron a dos goles en el Polideportivo Moca 85, en el inicio de la jornada ocho de la fase de Liguilla de la Liga Dominicana de fútbol (LDF, 2025-2026).

El encuentro de fútbol se disputó con intensidad, y ritmo de «ida y vuelta» constante en gran parte de los 90 minutos de juego.

Moca anotó primero, por medio del veterano Oliver Durán, tras asistencia de Yohan Parra (minuto 31).

Pantoja reaccionó de inmediato e igualó las acciones segundos después, por gol del juvenil Carlos Sarante, tras un disparo raso desde fuera del área, que sorprendió al portero Mario Marte.

El libreto en la etapa complementaria fue muy parecido al del primer tiempo, ya que ambos oncenos salieron decididos a buscar el gol de la ventaja.

El 2-1 llegó para los mocanos tras una jugada a balón parado, donde José Junior Francisco aprovechó el rebote para anotar al 61.

El defensor de Pantoja, Manuel Vidal fue expulsado al 81, por roja directa, dejando a su equipo con un jugador menos en los instantes finales del partido.

Pese a ello, Pantoja logró empatar en el tiempo agregado. El gol del empate de los guerreros fue obra del colombiano Fabricio Moreno.

Pantoja llegó a once puntos, mientras Moca suma nueve unidades.

La jornada ocho se completa este domingo, 1 de marzo, con dos encuentros. Cibao fc visita el Domingo Polonia, para enfrentarse a Salcedo fc, y los universitarios de OyM fc serán locales ante Delfines del Este, en el Panamericano de San Cristóbal. Ambos serán a las tres y treinta de la tarde.