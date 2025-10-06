El convenio fue suscrito por el ministro Víctor ( Ito) Bisonó y la gerente regional para el Caribe de IFC, Ronke Ogunsulire, en un acto celebrado en la sede del MICM.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, firmaron un acuerdo de cooperación por US$400,000 destinado a fortalecer la atracción de inversión extranjera directa sostenible en sectores manufactureros estratégicos de alto valor agregado dentro de las zonas francas del país.

El convenio fue suscrito por el ministro Ito Bisonó y la gerente regional para el Caribe de IFC, Ronke Ogunsulire, en un acto celebrado en la sede del MICM.

El proyecto, denominado “Inversiones en Manufacturas de Alto Valor Agregado en la República Dominicana”, contempla el desarrollo de análisis sectoriales, la generación de nuevas oportunidades de inversión y la creación de propuestas de valor dirigidas a industrias con gran potencial en el país, como dispositivos médicos y tecnología médica, semiconductores y movilidad electrónica.

Asimismo, la cooperación impulsará la implementación de estándares de Parques Eco-Industriales, alineando la producción nacional con criterios internacionales de sostenibilidad y eficiencia, y posicionando a la República Dominicana como referente regional en desarrollo responsable.

“Hoy damos un paso significativo para el futuro productivo de nuestro país. Con este acuerdo con IFC, confirmamos que la República Dominicana está lista para crecer más, para atraer inversiones de calidad y hacerlo de manera sostenible”, afirmó el ministro Bisonó.

El titular del MICM destacó además que la República Dominicana vive un momento histórico en materia de inversión: en 2024 el país recibió más de US$4,500 millones en inversión extranjera directa, lo que representó cerca del 30 % de los flujos captados por el Caribe.

“Este acuerdo, liderado por el MICM, contribuirá a consolidar un entorno de negocios aún más inclusivo y competitivo en la República Dominicana, generando más oportunidades para las empresas locales”, señaló Ronke Ogunsulire, de IFC.