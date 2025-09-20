NUEVA YORK, Agencias.– La gran primera temporada de Juan Soto con los Mets agregó otra nota al pie impresionante el viernes cuando su batazo al jardín central en la cuarta entrada del partido contra los Nacionales pasó por encima del letrero de 408 pies en el Citi Field.

Soto es el mejor bateador del equipo, especialmente desde el 29 de agosto hasta el viernes, cuando registraba un promedio de bateo de .368/.462/.829 con 10 jonrones y 24 carreras impulsadas, líder en las Grandes Ligas. Soto está demostrando sus muchas ganas de llegar a la postemporada.

“Creo que ha sido una gran final de temporada”, dijo Soto. “Terminé haciendo cosas realmente buenas, pero al principio fue un tramo difícil. Definitivamente tengo que trabajar en eso e intentar mejorar y seguir adelante”.

La personalidad

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, no sabía por dónde empezar cuando se le preguntó qué es lo que más le impresiona de su jardinero derecho.

“Podría hablar de muchas maneras diferentes [al hablar de Soto]”, dijo Mendoza. “Cuando se habla de números, es algo especial. Lo comparas con algunos de los mejores jugadores de la historia al ver los números.

La “consistencia de personalidad” de Soto ha impresionado más al mánager Carlos Mendoza esta temporada.

“Nunca entra en pánico”, dijo Mendoza. “El impacto que tiene con los chicos es lo que lo define. Es un tipo especial, un jugador especial. Es increíble lo que está haciendo”.

“Para mí, es simplemente su persona. Es su constancia durante todo el año. Cuando al principio le costó, pasando por los altibajos… nunca entró en pánico. El impacto que tiene con los chicos, para mí, es lo que lo define. Un tipo especial, un jugador especial”, agregó Mendoza.