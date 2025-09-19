El receptor de los Nacionales de Washington, Jorge Alfaro (izquierda), observa cómo Juan Soto, de los Mets de Nueva York, conecta un jonrón de tres carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el viernes 19 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

Santo Domingo.- El bate del estelar pelotero dominicano Juan Soto, sigue encendido. La noche de este viernes disparó su cuadrangular número 42 de la temporada de las Grandes Ligas, continuando así con su gran aporte a los Mets de Nueva York.

El jonrón llegó en la cuarta entrada frente a los Nacionales de Washington como visitantes, con cuenta de 2-1, y produjo tres carreras que colocaron el partido 8-4 a favor de los Mets.

En el partido del jueves, estelar jugador hiso historia al alcanzar las 100 carreras impulsadas, uniéndose así a Jeff Bagwell y Barry Bonds en un selecto grupo de leyendas.

También te puede interesar:

Con este logro, Soto iguala a Bagwell y Bonds como los únicos jugadores en la historia de las Grandes Ligas con una temporada de 40 o más jonrones, 30 o más bases robadas, 100 o más impulsadas, 100 o más anotadas y 100 o más bases por bolas.