El legado de Banreservas, entre logros y nuevos retos

Los más del trillón de pesos de activos, la baja morosidad en la cartera de crédito, el impulso al turismo y el vasto fomento de la cultura, entre otros logros alcanzados por Banreservas durante la gestión de Samuel Pereyra están entre los desafíos que comprometen a su sucesor Leonardo Aguilera al frente de la entidad.

Pero con mantener el ritmo de negocios y mantener el apoyo al desarrollo del arte y la cultura a través de publicaciones, exposiciones de pintura, respaldo al teatro y reconocimiento a figuras que se hayan destacado por su trayectoria sería más que suficiente.

Como economista, profesor universitario y acreditado encuestador, condiciones no le faltan a Aguilera para mantener al Reservas como uno de los principales soportes financieros del aparato productivo.

Si se quiere por lo menos ha encontrado el camino despejado para cabalgar con más holgura.