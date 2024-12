Ese indulto mancha su legado

Joe Biden,

Presidente Estados Unidos.-

El indulto a su hijo Hunter, después de reiterar que no lo haría se ha erigido como una mancha a su legado en la Casa Blanca. Hasta líderes demócratas consideran que con la decisión ha hecho un uso indebido del poder. El sabe las razones de su decisión, pero dudas no deben quedarle de que bien no ha caído ni entre los suyos.

Roberto Hernández Basilio

Roberto Hernández Basilio,

Director de Prisiones.-

Es un paso importante la instalación de cámaras de vigilancia en las prisiones. Ayudarían mucho con un sistema de seguridad que en los recintos es tan vulnerable. Pero además de los equipos debe abocarse a una exhaustiva depuración del personal para evitar motines y otros incidentes que por lo regular quedan impunes.

Rafael