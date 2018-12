Fiesteros despedían el lunes un inquietante año plagado de desafíos para muchas de las instituciones básicas del mundo, incluyendo la política, el comercio, las alianzas y la religión. A continuación, un vistazo a cómo se celebra la llegada del nuevo año en todo el mundo:

NUEVA ZELANDA En Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, decenas de miles de personas se congregaron en torno a la Sky Tower para un espectáculo pirotécnico desde lo más alto de la estructura de 328 metros (1.076 pies). En toda la nación más austral del hemisferio sur, miles tomaron las playas calles para ser unos de los primeros en dar la bienvenida a 2019. Los fuegos artificiales iluminaron los centros de las ciudades y puertos.

AUSTRALIA Una tormenta eléctrica empapó a las decenas de miles de personas que esperaban al tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Sydney, creando un espectáculo propio con docenas de rayos. Según la policía, más de un millón de personas llenará el Sydney Harbor para seguir el brillante espectáculo. Los primeros espectadores ocuparon antes en el día los sitios más populares, incluyendo la Opera y ambos lados del Harbor Bridge. El espectáculo incluye más de 100.000 efectos pirotécnicos acompañados por música que culminó a medianoche con “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“, popularizado por Aretha Franklin, que falleció en agosto. La policía tomó precauciones para evitar un posible ataque terrorista, aunque aseguró que no había amenazas concretas. Se espera que más de 1.000 millones de personas vean los fuegos artificiales por televisión.

NACIONES UNIDAS El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió un sombrío mensaje de Año Nuevo en el que calificó al cambio climático de amenaza existencial y advirtió que “es el momento de aprovechar nuestra última buena oportunidad”. Guterres destacó además el aumento de la intolerancia, las divisiones geopolíticas y la desigualdad, lo que provocó que la gente “se cuestione un mundo en el que un puñado de personas tiene la misma riqueza que la mitad de la humanidad”. “Pero también hay motivos para la esperanza”, agregó Guterres. “Al comenzar este año nuevo, decidamos enfrentar las amenazas, defender la dignidad humana y construir un futuro mejor — juntos”.

CIUDAD DE NUEVA YORK Snoop Dogg, Sting y Christina Aguilera darán la bienvenida a 2019 en una abarrotada Times Square el lunes junto a fiesteros de todo el mundo que acudirán a ver el tradicional descenso de la bola de cristal, los fuegos artificiales y la lluvia de confeti. Se espera que los espectadores empiecen a congregarse en la icónica plaza a primera hora de la tarde para asistir al televisivo espectáculo. Como en los últimos años, la celebración estará rodeada de fuertes medidas de seguridad, que incluirán cacheos a los asistentes, que pasarán a zonas divididos por vallas metálicas donde esperarán la llegada de la medianoche.