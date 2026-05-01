Santo Domingo.– En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo , el presidente Luis Abinader encabezó la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral, una iniciativa creada para reconocer a trabajadores y empresarios que han contribuido al desarrollo económico, social y humano de la República Dominicana.

Durante la ceremonia fueron entregadas ocho medallas al mérito laboral ante representantes de los sectores sindical, empresarial y gubernamental.

El galardón fue instituido mediante el Decreto 389-25 como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el diálogo tripartito y promover el empleo digno en el país.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares , destacó que la cooperación entre el Gobierno, los trabajadores y los trabajadores es clave para construir un futuro de prosperidad y estabilidad laboral. “El progreso sostenible se construye sobre la base del respeto a los derechos laborales y la promoción de empleos dignos”, afirmó.

Empresarios y sindicalistas se comprometen a seguir trabajando junto al Gobierno en favor del crecimiento económico y bienestar de trabajadores.

Por el sector empresarial, Celso Juan Marranzini , presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada , reconoció el esfuerzo de millones de trabajadores que sostienen la productividad nacional y valoró la institucionalización del reconocimiento al trabajo impulsado por el Gobierno.

Mientras, el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu resaltó el equilibrio promovido entre los distintos sectores laboral y empresarial, al considerar que la iniciativa fortalece el bienestar colectivo y el diálogo social.

En esta primera edición, el Gran Galardón al Trabajador Meritorio fue otorgado a William Radhamés Tejada Alcántara , de Nestlé Dominicana y dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical.

También fueron reconocidos Domínica Cabral de Rijo , Victoria García Ravelo , Manolo Pupilo Ramírez y Gabriel Antonio Del Río Doñé por sus apoyos al ámbito laboral y sindical.

Asimismo, en la categoría Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales fueron distinguidos los empresarios José Luis Corripio , Félix María García Castellanos y Frank Rainieri , por su contribución al desarrollo empresarial y la creación de empleos en el país.