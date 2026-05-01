“Y me la voy a jugar, con el perdón de los muchachos, estamos quebrados”

Santo Domingo.- El salsero dominicano Pakolé encendió el debate sobre la situación actual del género al asegurar que muchos de sus exponentes enfrentan dificultades económicas y que la salsa vive un momento crítico.

“Y me la voy a jugar, con el perdón de los muchachos, estamos quebrados”, expresó el artista durante una intervención pública, en la que habló con franqueza sobre la realidad de varios intérpretes del movimiento salsero.

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Pakolé sostuvo que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los exponentes atraviesan una etapa complicada en lo financiero.

“En la salsa no hay un peso, los exponentes de la salsa de este género están desbaratados todos. Menos Yiyo y Chiquito”, afirmó Pakolé.

El cantante destacó que figuras como Yiyo Sarante y Chiquito Team Band se mantienen vigentes gracias a la fortaleza de sus catálogos musicales y la capacidad económica que han construido con los años.

“¿Por qué ellos siempre están ahí? Repertorio. Porque su repertorio y su poder adquisitivo le permite sustentar sus carreras”, agregó.

Las declaraciones de Pakolé han generado conversación en redes sociales, donde seguidores del género debaten sobre los retos que enfrenta la salsa dominicana, entre ellos la falta de inversión, promoción y renovación de propuestas musicales.

En los últimos años, aunque la salsa continúa contando con público fiel en el país y en comunidades dominicanas en el extranjero, varios artistas han señalado dificultades para sostener proyectos musicales y mantener presencia constante en escenarios y medios.