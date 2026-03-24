«Ser campeón del mundo es para siempre». Con esa contundente frase, el capitán de la selección venezolana de béisbol, Salvador Pérez, reveló a través de sus redes sociales el nuevo tatuaje que adorna su pierna: la corona de campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El receptor decidió grabar en su piel la hazaña que unió a todo un país y que consolidó a Venezuela como una verdadera potencia mundial en el diamante.

El cátcher de los Kansas City Royals, quien fue el líder indiscutible del combinado nacional, compartió un video donde se aprecia el proceso de creación del tatuaje.

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La pieza artística simboliza el legado de un equipo que demostró garra y talento, logrando por primera vez en la historia el título máximo del torneo tras vencer en una final cardíaca 3-2 a la selección de Estados Unidos en el loanDepot Park de Miami.

Salvador Pérez no solo fue clave detrás del home, si no que su maestría en el manejo del pitcheo de sus compatriotas venezolanos fuera clave fundamental para obtener la corona.