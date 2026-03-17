Venezuela se crece y supera a Italia para cruzar a final Clásico Mundial

El equipo venezolano celebra una de sus carreras en la séptima entrada.

Una vez más Venezuela demostró que nunca se rinde y guardó lo mejor para el final en el triunfo 4-2 sobre Italia para avanzar a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los venezolanos vinieron de atrás en el marcador con rally de tres carreras en la séptima entrada, gracias a los bates de sus garrotes Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez trajeron una cada uno con sencillos que enloquecieron a los más de 35,000 venezolanos que acudieron al loanDepot Park.

Las carreras

En el segundo episodio, los italianos aprovecharon el descontrol de Keider Montero quien dio tres boletos consecutivos y de esta forma anotaron sus dos únicas carreras del juego.

Eugenio Suárez descontó para Venezuela con un enorme cuadrangular en la cuarta entrada.

Clave

El relevista zurdo Angel Zerpa sacó un gran cero por Venezuela en la parte baja de la sexta entrada, tras dejar a Italia con las bases llenas, cerrando con ponche al primer bate italiano Antonacci.

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol será este martes entre Venezuela y Estados Unidos en el loanDepot Park.