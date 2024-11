El papa: En un mundo bajo la “amenaza nuclear” es urgente “trabajar por la paz»

Ciudad del Vaticano, 20 de Noviembre (EFE).- El papa Francisco aseguró este miércoles que en un mundo “dividido y desgarrado por odios, tensiones, guerras y amenazas de conflictos nucleares”, es urgente “trabajar por el diálogo, la reconciliación, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de toda la humanidad».

“Hoy en los periódicos aparece esta última amenaza”, dijo en referencia a la guerra nuclear en una audiencia a los participantes en el XII Coloquio del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso con el «Centro para el Diálogo Interreligioso e Intercultural» de Teherán, que se celebra actualmente en el Vaticano.

“Esta situación nos impulsa a nosotros, los creyentes en el Dios de la paz, a rezar y trabajar por el diálogo, la reconciliación, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de toda la humanidad”, afirmó.

Las palabras del papa llegan después de que presidente ruso, Vladímir Putin, aprobase este martes una nueva doctrina nuclear que permite respuestas con armamento nuclear ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia.

Puedes leer: El papa insta a Iglesia, Estados y organismos internacionales a «no olvidar los pobres»

“El compromiso que podemos demostrar juntos por la paz nos hace creíbles a los ojos del mundo y, en particular, de las nuevas generaciones”, añadió. Francisco también se refirió “al destino de la Iglesia católica en Irán, un ‘pequeño rebaño’” que dijo que está “muy cerca de su corazón”, antes de asegurar- “Y la Iglesia no está contra el Gobierno, no, ¡eso son mentiras!».

“Soy consciente de vuestra situación y de los desafíos que estáis llamados a afrontar para continuar vuestro camino, dar testimonio de Cristo y aportar vuestra contribución, discreta pero significativa, al bien de toda la sociedad, libre de discriminaciones religiosas, étnicas o políticas”, subrayó el pontífice.

Y recordó que su anuncio de querer “crear cardenal al arzobispo de Teherán-Ispahan, ¡un buen fraile! Esta elección, que expresa cercanía y solicitud por la Iglesia en Irán, se refleja también a favor de todo el país. Es un honor para todo el país», señaló. EFE