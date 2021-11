El perro más rico del mundo vende casa en Miami por casi US$32 MM

USA3564. MIAMI (FL, EEUU), 18/11/2021.- Fotografía cedida por LPG for The Assouline Team at Compass donde se aprecia el perro más rico del mundo, un pastor alemán llamado Gunther VI, heredero del fideicomiso de la condesa Karlotta Liebenstein, que ha puesto a la venta su casa en Miami, que hace años perteneció a Madonna, por casi 32 millones de dólares. La noticia de la venta de esta suntuosa mansión a orillas de la Bahía Vizcaína ha saltado de los medios especializados en el negocio inmobiliario a los de información general al conocerse que el fideicomiso vendedor está a nombre de un ser que tiene cuatro patas y ladra. EFE/LPG for The Assouline Team at Compass