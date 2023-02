El PLD en Barahona

Dos escenarios ocupan en estos momentos la atención de la sociedad política barahonera. El del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, con las lumbres de sus nuevas estructuras a la espera de las directrices de cara a las elecciones de 2024, y el del oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, que se yergue conquistador y avasallante.

Es innegable que la ascensión del doctor Edgar Augusto Féliz Méndez a la presidencia provincial del PRM ha marcado un antes y un después en el accionar de esa organización en la provincia y que de una manera u otra está influyendo en las demás entidades políticas, concomitantemente con los disgustos provocados a lo interno de esa organización.

Y es que desde que se inició al frente de la dirección provincial su gestión política se ha focalizado hacia la consecución de nuevos adherentes ex militantes, sean del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como de la Fuerza del Pueblo, FP, partido éste que le facilitó, de alguna manera, el ascenso al poder al Revolucionario Moderno, pero, que hoy parece transitar su propio camino.

En Barahona no se conoce que el PRM tenga un crecimiento biológico, antes bien lo que se observa es la llegada de nuevos “creyentes perremeístas” que bajo el influjo del fulgor seductor del poder renuncian a la filiación que por décadas mantuvieron, pero que hoy son encandilados por una quimérica oferta de sobrevivencia económica o de una designación ilegítima e intrusa de candidaturas que pasan a ser hostiles a las aspiraciones de quienes por derechos partidarios se la han ganado.

Es evidente que la actual ola de paracaidistas que se observa en el partido oficialista tendría resultados funestos si no estuviera en el poder, y es por eso que no pasa del nivel de disgusto la presencia advenediza de los recién llegados, pero, una vez que las aguas vuelvan a ser normales, otro escenario podría presentarse en esa organización política.

Pudiera pensarse que la Fuerza del Pueblo también sería afectada por la embestida del PRM, pero, si lo fuese, no lo sería con la virulencia con que inviste al PLD pues es éste último el partido a vencer en las próximas contiendas electorales.

Este proceso de compra de apoyo político se ve favorecido por la subyacente participación, a la sombra, de individuos negadores del partido al que dicen pertenecer, pero que, como caballo de Troya, actúan en perjuicio de las organizaciones que los ha prestigiado dándoles posiciones, a veces, sin habérselas ganado y, al final, como Efialtes, el traidor de Leónidas, el espartano, terminan entregándolas a manos enemigas.



Por: Ramón Alberto López Ynoa