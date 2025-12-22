El emotivo reencuentro de Bad Bunny y J Balvin en México

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron públicamente este domingo durante el último concierto en México de la gira Debí Tirar Más Fotos.

El cantante colombiano asistió como invitado a la octava presentación del Conejo Malo en la que interpretaron éxitos en conjunto tales como “La canción”, “Qué pretendes”, “Si tu novio de deja sola” y “I like it”, grabada junto a Cardi B.

El emotivo encuentro puso fin a las diferencias que provocaron su distanciamiento durante años luego de compartir mutuamente elogios y disculpas frente a los fanáticos presentes en el Estadio GNP Seguros.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, dijo J Balvin a Bad Bunny.

“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, contestó el cantante puertorriqueño. “La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”.

Fuerte abrazo

El momento quedó captado en un video que circula en redes sociales en el que también se aprecia a los artistas compartir un fuerte abrazo.

“Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero, porque sé que es un hombre sanador, trabajador que siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grande de la música”, añadió el colombiano.

José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del artista colombiano, se presentó vestido con una chaqueta con los colores de la bandera mexicana y la figura de la Virgen de Guadalupe en la espalda. “El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”, expresó.

El encuentro fue motivo de celebración para los fans. “J Balvin y Bad Bunny haciendo las paces en México es algo que nadie se esperaba y que todo mundo necesitaba”, “El mundo ha sanado un poco hoy”, “¡Qué clase de milagro fue este!”.

Luego del lanzamiento del álbum en conjunto Oasis, en 2019, los cantantes se distanciaron sin revelar las razones.