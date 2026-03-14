En los albores de la medicina, Hipócrates decía que lo que él viere o escuchare en el acto médico se lo llevaría como un secreto a la tumba.

Miles de confesiones se producen a diario al personal de salud, no solo de síntomas o signos de enfermedad, sino que, como el médico es una figura de respeto y autoridad, muchas familias ponen en su conocimiento importantes temas económicos, políticos y hasta religiosos.

Guardar secretos no se aprende en las universidades en las lecciones de ética, ni siquiera en las instrucciones de moral y cívica que se impartían en la escuela elemental. Existen seres humanos discretos y otros, no importa la actividad a la que se dediquen, que son indiscretos.

En la política, en el ejercicio del derecho, en la actividad del sacerdote que aún sigue en el confesionario, se reciben testimonios y narraciones de acontecimientos en donde a veces el receptor se siente sobrecogido y tentado a compartir la confidencia con otros.

En la psiquiatría, como especialidad de la medicina, es quizás en donde mayor volumen de secretos se maneja.

En los Estados Unidos las demandas judiciales a psiquiatras por conflictos que tienen que ver con la confidencialidad son frecuentes.

Guardar un secreto a costa de su propia vida, como lo han hecho los miles de torturados políticos, que han muerto en medio de la crueldad de un interrogatorio acompañado de dolorosas lesiones.

¿A qué me refiero? Cuando un paciente te confiesa su decisión irrevocable de suicidarse o de salir de tu oficina a matar a su esposa, guardar un secreto puede ser un acto de complicidad, en donde a veces se pierde una o más vidas.

El consentimiento informado es un procedimiento mediante el cual el paciente autoriza por escrito a su médico a revelar un secreto; es el caso de un paciente con sida que está haciendo un reclamo laboral o sentimental. Entonces su terapeuta testifica, autorizado por su paciente, ante la corte.

Hace muchos años un candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos fue acusado de utilizar psicofármacos y su psiquiatra fue llamado a la corte.

No recuerdo bien el desenlace pero creo que perdió la nominación. Indiscreciones severas se producen en clínicas y hospitales en donde los expedientes o record de los pacientes están tirados en los pasillos, cuando no, archivados en anaqueles llenos de comején a la vista de todo el que los quiera utilizar.

Como resultado de la aplicación de la ley 50-88 que tiene que ver con el uso de sustancias controladas, cualquier despachador en una farmacia sabe que doña Fulana toma diazepam, por solo poner un ejemplo.

El desarrollo de las llamadas redes sociales ha provocado que importantes secretos de la vida privada se expongan de forma desconsiderada a miles de usuarios, generando grandes conflictos de parejas, de familia, etc.

El secreto bancario ha estado amenazado por la incursión de los narcos en esas instituciones tratando de lavar activos procedentes de sus actividades ilícitas.

El secreto del médico es un deber y es un derecho del paciente. Tremenda responsabilidad para aquel que resguarda un secreto. El médico estará a tu lado en la alegría y la tristeza, en la salud y la enfermedad, en la vida y la muerte.