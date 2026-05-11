El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó que el país está bajo un clima de incertidumbre por las malas condiciones laborales y el aumento desproporcionado de los alimentos, lo que deteriora de forma progresiva el nivel de vida de las familias.

Deploró la carencia de políticas claras sobre los ingresos, las barreras estructurales para acceder a pensiones dignas y la urgente necesidad de un Código de Trabajo que responda a las transformaciones socioeconómicas de las últimas tres décadas.

En tal sentido, la organización, en su rueda de prensa de los lunes, responsabilizó directamente al actual Gobierno de fomentar la desprotección del sector trabajador ante la escalada inflacionaria.

PLD

Como evidencia de esta crisis, el PLD destacó que el costo de la canasta familiar supera los RD$48,000 mensuales, provocando que el poder adquisitivo sea menor al de hace cinco años, lo que se traduce en una reducción drástica del salario real de los dominicanos.

El partido morado manifestó que la ausencia de reformas laborales actualizadas deja a los empleados en una posición de vulnerabilidad. Según la entidad, la falta de una visión integral para proteger el ingreso laboral está profundizando las brechas sociales.

La entidad política enfatizó que la situación actual revela una desconexión crítica entre las cifras oficiales y la realidad ciudadana. “El crecimiento económico del país no se está reflejando en el bienestar de la clase trabajadora”, expuso Elso Segura Martínez, secretario de asuntos laborales del partido morado.

Elso Martínez Segura cuando habla con los periodistas en la casa nacional del PLD.

Para el PLD, es un hecho incuestionable que la riqueza generada no alcanza a la mayoría, evidenciando que el modelo económico actual ha fallado en distribuir la prosperidad de manera equitativa. Segura Martínez puntualizó que el salario mínimo más bajo ronda los RD$29,988 y el ingreso promedio nacional, considerando formales e informales, se sitúa cerca de los RD$28,000.

“En el sector formal, el ingreso promedio ronda los RD$35,831, igualmente insuficiente para cubrir la canasta básica. Más del 54 % de los ocupados permanece en la informalidad, lo que reduce el ingreso promedio y agrava la vulnerabilidad. Sectores como el comercio minorista, el motoconcho, la agricultura, el trabajo doméstico y las microempresas concentran gran parte de estos trabajadores”, añadió.

Manifestó que la alta desigualdad salarial distorsiona y que, en la práctica, el ingreso promedio cubre apenas alrededor del 58 % de la canasta familiar, obligando a su entender, a que al menos dos personas por hogar trabajen para cubrir lo básico.

“El trabajo individual ya no garantiza la subsistencia. Se impone el pluriempleo, la informalidad adicional, las remesas y el endeudamiento como estrategias de supervivencia”, puntualizó.

“En este contexto, resulta inaceptable que el Gobierno se niegue a aplicar la indexación salarial como manda la ley. La última indexación se realizó en 2017. Tras la pandemia, la inflación ha aumentado significativamente”, indicó la entidad política durante la rueda de prensa.

Pensiones

En cuanto a la situación de las pensiones, el PLD la califica de es alarmante, ya que más de un millón de trabajadores no logrará pensionarse adecuadamente.

«En los próximos ocho años, cerca de 1.3 millones de personas se jubilarán con ingresos insuficientes», añadió la organización.

«Las causas son conocidas: bajos salarios, alta informalidad, fallas del sistema de AFP y bajas densidades de cotización. Mientras tanto, se otorgan pensiones privilegiadas de manera discrecional. Esto es inaceptable», precisó.

En virtud de eso, el PLD dice que el país enfrenta riesgos si no se actúa con responsabilidad: mayor pérdida de poder adquisitivo, aumento de la informalidad, presión social, conflictividad y desconfianza en las reglas económicas.

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Cualquier reforma que reduzca derechos sin fortalecer la protección social agravará la vulnerabilidad de millones», externó la entidad política al responder pregunta a los medios de comunicación presentes en la Casa Nacional.