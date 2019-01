Paola Rainieri

Presidenta Asonahores

Ha sido un gran gesto la decisión de retirar las acciones judiciales que elevó contra el Estado para privilegiar el diálogo. Antes que beneficiar al turismo la confrontación lo perjudica. El sector privado lo sabe más que de sobra. Al retomar la vía del diálogo se apela a que se actúe con la sensatez debida.

Ney Aldrin Bautista Almonte

Director de la Policía

Que no estén asociados a la delincuencia callejera no quita magnitud a los asesinatos tan espantosos como los de las cuatro personas en Guerra y la pareja de esposos en San Francisco de Macorís. Si fueron por encargo o venganza los sucesos plantean la misma inseguridad pues las calles no son escenarios para dirimir conflictos.

Michel Temer

Expresidente de Brasil

Al dejar el poder su horizonte es oscuro. No solo lo ha hecho con un rechazo récord a su gestión, sino con juicios pendientes por su supuesta participación en escándalos de corrupción. Su suerte es otro aviso para quienes ocupan el poder en la región. Y en caso específico como el suyo no podrá alegar persecución política.