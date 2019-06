Minucha Pezzotti De Luna

Locutora

En los años 60 y 70 fue un ícono de la radiodifusión en Santiago. Fue locutora de noticias, comentarista y conductora de programas infantiles. Durante su trayectoria recibió variados reconocimientos. Con su muerte, a los 99 años de edad, la locución tanto en Santiago como en el país pierde a una destacada representante.

Juan Orlando Hernández

Presidente de Honduras

Que se le haya relacionado con el narcotráfico es bastante comprometedor. No importa que los documentos judiciales presentados por Estados Unidos no muestren, como ha alegado, ninguna prueba criminal. Aunque sea inocente de las presunciones su estrella no tendrá el mismo brillo dentro y fuera de su país.

Nayib Bukele

Presidente El Salvador

Sus 37 años de edad no dejan de plantear interrogantes frente al desafío de gobernar una nación plagada de conflictos. Además de la crisis económica y el fenómeno de la corrupción tiene en la emigración otro de los problemas con que tendrá que lidiar. Pero su optimismo de salir adelante es más que auspicioso. Lo cierto es que la suerte está echada.