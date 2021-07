El talento de Natam Jafet

El cantautor y arreglista dominicano Natam Jafet, autor de la composición “Un verdadero héroe” en premios Soberano anunció que la misma es de corte inspiracional y forma parte de su nueva producción musical, en la cual trabaja para lanzar en octubre de este año.

La composición fue parte de un momento significativo de Premios Soberano, en el que se reconoció la titánica labor de los médicos y personal de salud en plena pandemia.

Natam confiesa que para la misma fue inspirado por el mismo Dios.

“Leí una vez que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Así lo creo y lo he vivido en cada trabajo que me ha permitido realizar. Aun cuando no encuentro las ideas, se las pido de todo corazón.

El me muestra que puede realizar grandes obras a través de nosotros”, sostiene. Explica que en su rol como maestro de educación musical ya venía trabajando con sus alumnos el tema de ese héroe interior que todos llevamos dentro.