Redacción Deportes.- Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto se medirán este lunes en un tercer juego clave para allanar el camino hacia la conquista de la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas.

Tras disputar los primeros dos partidos en el Roger Centre de Toronto, Dodgers y Azulejos llegan al Dodger Stadium de Los Ángeles con la serie empatada a una victoria por bando en el Clásico de Otoño que se juega al mejor de siete encuentros.

Según datos de la MLB, los equipos que han ganado el tercer juego y que se han puesto en ventaja 2-1 como dueños de casa, que es el caso de los Dodgers, han terminado conquistando la Serie Mundial en 29 de 48 ocasiones, lo que se traduce en un 60,4%.

En el caso de los Azulejos, quienes jugarán como visitantes, cuando han conseguido la victoria fuera de casa en el tercer desafío, han ganado la Serie Mundial en un 75.7% de las veces que esto ha sucedido, es decir, en 31 de 41 de ocasiones.

Vencer a los Dodgers en Los Ángeles ha sido verdaderamente difícil durante la actual postemporada, en la que registran marca de 5-1 en seis encuentros, en los que han anotado 30 carreras, para un promedio de cinco anotaciones por juego, mientras que a su picheo le han anotado 20 carreras para una media de 3.3 por partidos.

Los Azulejos han logrado un desempeño de 3-2 en los juegos fuera del Roger Centre en estos ‘playoffs’, con 34 carreras anotadas para un promedio de 6.8 anotaciones por encuentro, mientras que su cuerpo de lanzadores fue tocado con 23 carreras para un porcentaje de 4.6 permitidas por partido.

Estas métricas muestran que tanto el dueño de casa y el visitante han logrado ser exitosos, por lo que sostendrán un duro duelo por tomar la victoria en el tercer encuentro de esta Serie Mundial.

Scherzer vs Glasnow, la apuesta por ganar

Los Azulejos apostarán a la experiencia de Max Scherzer desde el montículo, mientras los Dodgers lo harán por el dominio de Tyler Glasnow.

En su carrera Scherzer, de 41 años, ha lanzado en cuatro juegos del Clásico de Otoño, en los cuales cuenta con marca 2-1, con un total de 19.1 entradas en las que ha permitido siete carreras, con 19 ponches, con 3.30 de efectividad.

Glasnow también cuenta con experiencia de Serie Mundial, pero a diferencia de Scherzer, el diestro de los Dodgers cuenta con marca de 0-2, siendo castigado con 10 carreras en 9.1 innings de 15 ponches, pero el dirigente Dave Roberts espera que mantenga el dominio que ha mostrado hasta el momento en estos ‘playoffs’ en los que ha lanzado 13.1 entradas de una sola carrera y ha ponchado a 18, con una efectividad de 0.68.

En los dos primeros encuentros de esta serie, el equipo que ha atacado al abridor ha salido con la victoria, una tarea en la que los bates del japonés Shohei Ohtani, Mookie Betts o Freddie Freeman, por los Dodgers, y George Springer, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk serán fundamentales.