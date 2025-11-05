Tras el cierre de temporada cargado de emoción y lágrimas que culminó con la caída de los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial, Vladimir Guerrero Jr. ha reaparecido públicamente mostrando una faceta de total alegría y gratitud.

Lejos de las luces del campo de juego, el pelotero dominicano ha decidido tomarse un merecido descanso, priorizando el tiempo de calidad con su familia tras el paso de serie.

El destino elegido para esta reconexión familiar es probablemente Cancún, México.

Guerrero Jr. viajó junto a la familia a bordo de un jet privado, marcando el inicio de sus vacaciones de postemporada.

Este viaje subraya la importancia que el primera base le otorga a su vida personal y al apoyo que recibe de sus seres queridos para recargar energías.

En las redes sociales ha circulado un video que captura el ambiente relajado del viaje.

En las imágenes, se puede observar a Vladdy Jr. sonriente y cantando una canción de El Poeta Callejero, titulada “Tigre Decente”.

El mensaje que acompañó el video fue breve, pero de agradecimiento: “Gracias a papá Dios por todo”.

Este mensaje corto pero a la vez profundo evidencia su fe y agradecimiento, independientemente del resultado que tuvo en el juego final.

Es evidente que la temporada 2025 queda atrás, Vladimir Guerrero Jr. se enfoca en el presente, disfrutando de la calidez familiar. Un receso para procesar la intensidad de la Serie Mundial y asegurar que el astro dominicano regrese con la motivación renovada para los próximos desafíos con los Blue Jays.