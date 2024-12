El futuro de Toronto en próxima campaña

TORONTO.- Los próximos dos meses deberían decirnos quiénes son los Blue Jays. No solo para 2025, sino más allá de eso. Hay una sensación de urgencia en esta temporada baja (muchos dirían que ya era hora), pero volvemos a hablar sobre las ventanas competitivas para esta organización. Cada uno de los próximos dos inviernos conlleva la posibilidad de que esas ventanas se cierren de golpe, pero eso no tiene por qué suceder. Para un club que gasta al nivel de Toronto, al menos, nunca debería suceder.

En primer lugar, analicemos qué significa todo esto. Muchos de los nombres más importantes de los Blue Jays vencen sus contratos después de las temporadas 2025 o 2026, entre ellos:

Que expiran después de 2025: 1B Vladimir Guerrero Jr., SS Bo Bichette, RHP Chris Bassitt, RHP Chad

Green, RHP Erik Swanson

Que expiran después de 2026: RHP Kevin Gausman, OF George Springer, OF Daulton Varsho, C Alejandro Kirk ( Nota: RHP José Berríos puede optar por no renovar los últimos dos años de su contrato después de 2026).

Fue más fácil para esta organización digerir las decepciones de 2020-23, ya que todavía estaban sumando jugadores y todavía tenían la mayor parte de estos grandes contratos por delante, pero ahora hay muchas fechas de vencimiento que se acercan al mismo tiempo, y los Blue Jays no tienen una sola victoria reciente en postemporada que lo demuestre.

Están gastando a un nivel que los fanáticos de este mercado han pedido, particularmente de un grupo de propietarios que ha sido capaz de hacerlo durante mucho tiempo, pero los resultados no han llegado cuando más importa.

Para que esa ventana permanezca abierta, parece que esta es la temporada baja, pero algo tiene que pasar. Esta conversación, como casi cualquier otra, vuelve a Vladimir Guerrero Jr.

Por: Keegan Matheson

MLB.com