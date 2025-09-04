Santo Domingo.– Gloribel Rodríguez encestó 23 puntos y lideró el ataque del club Calero, que derrotó 60-58 a Pueblo Nuevo para igualar 1-1 la serie semifinal del Primer Torneo de Baloncesto Femenino de la provincia Santo Domingo, en opción a la Copa Banreservas, organizado por la ABASADO.

La serie de baloncesto, pactada a un 3-2, se define este domingo a las 6:00 PM, cuando se celebre el último partido en el polideportivo de Calero, en Villa Duarte.

Rodríguez fue respaldada en la ofensiva por la estelar Karina Capellán, quien aportó 17 tantos y 6 rebotes.

Por Pueblo Nuevo, en el revés, se destacaron Laura Díaz, con 21 puntos y 9 rebotes; Sugeiry Monsac, con 13 tantos; y Wendy Liriano, con 10 unidades.

El conjunto de Pueblo Nuevo llegó a estar debajo por nueve puntos, pero intensificó su ataque y se fue al descanso con ventaja 41-38. Sin embargo, en la segunda mitad la defensa de Calero contuvo a la peligrosa Angie Hudge, quien solo pudo encestar 6 puntos, y a partir de ahí tomaron el comando definitivo del partido.

El ganador de esta serie se enfrentará en la final al club Los Mina, que ya espera rival.

El presidente de ABASADO, William Cabral, resaltó el éxito alcanzado por esta primera versión del torneo, dedicado a la exintegrante de la selección nacional Andreina Paniagua.