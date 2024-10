El valor de la prensa

The Washington Post y Los Ángeles Times, influyentes periódicos de Estados Unidos, anunciaron que no respaldarán a ninguno de los candidatos a la presidencia de esa nación, lo que interrumpe una larga tradición de invitar a sus lectores a sufragar por el aspirante demócrata o republicano.

En el caso del Post, el histórico diario que destapó el caso Watergate, que obligó la dimisión del presidente Richard Nixon, su propietario, Jeff Bezos, publicó un artículo en el mismo periódico en el que justifica su decisión, al señalar que “la profesión de periodista es la menos confiable de todas”.

Bezos, dueño también de Amazon, adquirió el legendario periódico en 2013 por 250 millones de dólares, a sabiendas de que desde 1952 ese diario fijó posición editorial a favor de uno de los aspirantes presidenciales, la mayoría del Partido Demócrata, lo que también hizo durante la década siguiente.

Por más de 70 años, Estados Unidos ha asimilado ese singular enfoque emanado de decenas de medios escritos, encabezados por The New Times, The Washington Post y Los Ángeles Times, así como cadenas nacionales de televisión, como CNN y Fox New, por lo que puede decirse que ha sido cultura enraizada en su democracia.

Más de 200 mil suscriptores han solicitado darse de baja en protesta por la decisión de Bezos de impedir la publicación de un editorial ya preparado de respaldo a la candidata Kamala Harris sobre Donald Trump, lo que provocó también la dimisión del director de opinión y de otros tres integrantes del Consejo Editorial.

David E. Hoffman, uno de los editores renunciantes, ganador del Premio Pulitzer, dijo que “creo que nos enfrentamos a una amenaza muy real de autocracia en la candidatura de Donald Trump”, mientras Molly Robert advirtió que los dictadores no tienen que ordenar a la prensa que sea cooperativa, porque los medios se censuran a sí mismos.

Jeff Bezos ha dicho que en las encuestas sobre confianza y reputación, “los periodistas y los medios por lo general quedan en el fondo de la lista”, aunque no aportó datos sobre la reputación de magnates que controlan los entretelones del Poder en Estados Unidos.

Aquí no hay tradición de periódicos que públicamente expresen respaldo a un determinado candidato presidencial, ni aun en el caso, como dice Bezos, de que esa adhesión sirva para algo, pero medios y periodistas dominicanos, al igual que los estadounidenses, les sobre conciencia y valor para rechazar toda forma de intolerancia.